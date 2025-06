Parlement : élection des présidents des commissions permanentes

Photo : KBS News

L’Assemblée nationale a élu cet après-midi les présidents de ses commissions permanentes. Lors d’une séance plénière qui a débuté à 14h, le député Lee Choon-suak, ancien avocat, a été désigné comme chef de la commission législative et judiciaire. Han Byung-do, quant à lui, a pris la tête de la commission spéciale du budget et des comptes.Kim Byung-kee devient président de la commission de la gestion parlementaire, tandis que Kim Kyo-heung est nommé à celle de la culture, des sports et du tourisme. Tous sont membres du Minjoo, le parti présidentiel de centre-gauche.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), première force de l'opposition conservatrice, n’a pas participé au vote pour protester contre sa tenue sans accord préalable.Le président du Parlement Woo Won-shik a déclaré que les négociations semblaient dans l'impasse et que cette procédure était indispensable pour faire avancer le projet d'additif budgétaire et des lois destinées à améliorer la vie des citoyens.Parallèlement, le bras de fer se poursuit autour de Kim Min-seok, pressenti au poste de Premier ministre. Le Minjoo entend accélérer sa nomination, estimant qu'il possède les qualités et les compétences suffisantes. En revanche, le PPP réclame son retrait, affirmant que son inaptitude avait été révélée lors de son audition parlementaire.