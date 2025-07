Photo : YONHAP News

Pour ce dernier jour du mois de juin, le ciel de la Corée du Sud sera instable. Ce matin, le soleil brillera sur tout le territoire avant que des nuages ne viennent s’installer au cours de l’après-midi. De fortes pluies sont attendues en soirée dans la zone métropolitaine et le Gangwon.Du côté des températures, des alertes canicule ont été émises dans le sud du pays. Ce matin, il fait 26°C à Séoul, Daejeon, Gwangju et Busan, 27°C à Jeonju et Daegu ainsi que 30°C à Gangneung. Cet après-midi, il est prévu 30°C dans la capitale et à Busan, 33°C à Daejeon, 34°C à Jeonju, Gwangju et Gangneung ainsi que 35°C à Daegu.