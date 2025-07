Budget additionnel : le bras de fer se poursuit au Parlement

Photo : YONHAP News

La Commission spéciale du budget et des comptes publics tiendra aujourd'hui une séance de questions relatives au projet d'additif budgétaire soumis par le gouvernement. Le vice-ministre des Finances et de la Planification ainsi que les directeurs des institutions concernées y participeront, les procédures de nomination officielle du Premier ministre et du ministre des Finances étant toujours en cours.Le bras de fer entre les deux camps politiques rivaux s’annonce déjà. Le Minjoo, le parti présidentiel, est déterminé à adopter ce projet budgétaire d'ici le 4 juillet pour raviver la demande interne en berne. Or, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première formation d'opposition, s'y oppose, prétendant que la réunion d'aujourd'hui a été organisée de manière unilatérale.Les deux camps s'affrontent également sur les détails du projet. Le PPP a annoncé considérer la distribution de bons de consommation à tous les citoyens comme une mesure populiste « de distribution de liquidités ». Avant de s'engager à son examen extrêmement méticuleux.