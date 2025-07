Consultations commerciales : une confiance mutuelle établie pour mener les négociations

Photo : YONHAP News

Une confiance mutuelle a été établie dans les négociations tarifaires entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur.A son retour de Washington où se déroulaient ces pourparlers, Yeo Han-koo a expliqué qu'un canal de négociations avait été créé entre les deux parties. Il a souligné avoir déployé ses efforts pour former, à travers une trentaine de réunions, des liens d'empathie non seulement au sein de l’administration Trump, mais également chez les députés et sénateurs américains.Interrogé sur l'éventuel prolongement du délai de la fin des négociations bilatérales, fixé au 8 juillet, le haut fonctionnaire a répondu que toutes les possibilités existaient tant que la situation américaine aux USA reste flexible. Il s'est alors engagé à suivre de près la condition politique et économique américaine afin de trouver le meilleur moyen d'optimiser l'intérêt national.Concernant le projet de gaz naturel liquéfié en Alaska, Yeo a expliqué que les discussions en la matière auraient lieu avec Washington, qui souhaite la participation de Séoul à cette exploitation. Avant d’ajouter que de nombreux aspects commerciaux et techniques devaient être discutés de manière préalable.