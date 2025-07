Les vacances d'été commencent avec l’ouverture des plages

Photo : YONHAP News

Avec l’arrivée de l’été, les plages de la côte est ont commencé à ouvrir leurs portes, à commencer par celle de Gyeongpo samedi dernier. D'ici le 19 juillet, 86 autres de la province de Gangwon suivront, accueillant ainsi les premiers vacanciers de la saison.Ainsi, 17 plages de la région de Gangneung et deux de Sokcho ouvriront le 4 juillet, tandis que six plages de Donghae et neuf de Samcheok feront de même le 9 juillet. Goseong, située à l'extrême nord de la côte, a lancé la saison avec l'ouverture anticipée de la plage d'Ayajin le 20 juin, suivie par celle de Cheonjin samedi dernier. La plage de Bongpo accueillera les premiers baigneurs le 5 juillet, tandis que les autres plages de Goseong ouvriront toutes le 11 juillet.Dans le même temps, les 26 plages de la côte sud du Gyeongsang du Sud ouvriront progressivement à partir du 5 juillet. Selon la province, 17 plages des villes de Geoje et Changwon seront prêtes à recevoir les visiteurs dès samedi.Pour assurer la sécurité des vacanciers, des agents seront présents et des filets anti-méduses ont été installés pour rendre la baignade plus sûre.