Photo : YONHAP News

Depuis samedi dernier, le tarif de base à régler par carte du métro de Séoul et de sa région métropolitaine a augmenté de 150 wons pour s'établir à 1 550 wons, soit un peu moins d'un euro.Pour les adolescents, le tarif par carte évolue de 100 wons et coûte désormais 900 wons. Celui des enfants, en espèces comme en carte, connaît une augmentation de 50 wons à 550 wons.Le tarif de base pour les adultes et les adolescents à payer en espèces s'élève à 1 650 wons, soit 1,04 euro.Le tarif réduit pour les adultes prenant le premier train du jour ou celui de 6h30 au plus tard s'élève à 1 240 wons. Les adolescents doivent payer 720 wons contre 640 auparavant et les enfants 440 wons au lieu de 400.