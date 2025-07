Trump exprime sa volonté de résoudre les conflits avec Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Donald Trump a réaffirmé sa volonté d'améliorer ses relations avec Kim Jong-un. Lors d'une rencontre avec des journalistes dans son bureau, vendredi dernier, le président américain a déclaré qu’il s’entendait très bien avec le dirigeant nord-coréen. Avant d’ajouter que s'il y avait un conflit, il le résoudrait.Ces propos sont intervenus en réponse à des questions sur des rapports concernant sa tentative d'envoyer une lettre personnelle à l’homme fort de Pyongyang. Le locataire de la Maison Blanche n’a pas confirmé cette information, mais ses déclarations soulignent clairement sa volonté d’engager un dialogue avec le pays communiste.Ces remarques surviennent alors que Trump a invité des responsables de la République démocratique du Congo et du Rwanda, deux pays ayant mis fin à un long conflit sanglant grâce à l’intervention de Washington. Le milliardaire s'est déjà positionné en médiateur en facilitant un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël et semble désormais vouloir adopter une approche similaire pour résoudre la question nord-coréenne.De son côté, le royaume ermite n'a pas encore réagi directement à ces gestes de rapprochement. Il semble plutôt mettre en avant ses liens avec la Russie, cherchant à renforcer ses intérêts militaires et économiques tout en accentuant la confrontation avec les Etats-Unis et l’Occident. Cependant, même si Pyongyang critique régulièrement Washington, elle s’abstient de mentionner directement Trump et adopte un ton plus mesuré. Cette attitude pourrait être interprétée comme une tentative de maintenir une ambiguïté stratégique, laissant la porte ouverte à une reprise des pourparlers tout en évitant une escalade.