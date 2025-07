« Squid Game 3 » en tête du classement mondial avec des avis partagés

Photo : YONHAP News

La troisième et dernière saison de « Squid Game » s'est hissée en tête du classement mondial des contenus mis en ligne sur Netflix dès le lendemain de sa sortie. Selon FlixPatrol, la série sud-coréenne s'est classée première dans la catégorie programme Netflix TV dans 93 pays y compris la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.Cette performance est surtout due à l'effervescence suscitée par les deux premières saisons du programme phénomène « made in Korea ». En effet, sorti en 2021, « Squid Game 1 » est devenu le contenu le plus regardé parmi les séries télévisées anglophones et non anglophones confondues. Quant à « Squid Game 2 », son dénouement ouvert faisait attendre impatiemment la saison 3, imaginée comme sa seconde partie.Toutefois, de nombreux téléspectateurs se sont dits déçus même si les critiques internationaux ont donné une bonne note. Sur Rotten Tomatoes, le site Web d'évaluation américain de séries et de films, les critiques ont accordé un indice Tomatometer de 83% alors que l'indice Popcornmeter, donné par les téléspectateurs, n'était que de 51%. A noter que « Squid Game 1» avait obtenu 95% au Tomatometer et 84% chez les spectateurs.Le journal américain Washington Times a souligné qu'une œuvre ayant des Emmys devrait donner un dénouement plus sérieux avec une charge sentimentale considérable. Il a ensuite noté que la série n'a pourtant pas réussi à donner à réfléchir aux spectateurs en faisant apparaître tout simplement une vedette éclair pour conclure.Pour le quotidien anglais The Guardian, « Squid Game 3 » est plus cruel, plus violent mais moins sarcastique et moins perçant.