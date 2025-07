Kim Jong-un reçoit la ministre russe de la Culture

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a reçu la ministre russe de la Culture, Olga Lyubimova, au siège du Comité central du Parti des travailleurs, pour discuter des moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la culture et de l'art. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA.Selon l'agence de presse officielle du régime, le dirigeant nord-coréen a commencé par évoquer le premier anniversaire de la signature du traité sur le partenariat stratégique global entre Pyongyang et Moscou, signé lors de la visite de Vladimir Poutine à Pyongyang en juin dernier. Il a déclaré que cet accord contribuait de manière concrète à la prospérité et au bien-être des deux pays et de leurs peuples.Kim III a précisé que les échanges dans le domaine de la culture et des arts jouent un rôle majeur dans le renforcement des bases populaires entre les deux nations, consolidant ainsi l'amitié, la compréhension mutuelle et les liens d'empathie entre leurs peuples. Il a aussi souligné la nécessité de les élargir pour mieux connaître et apprendre des traditions respectives. Après avoir discuté de leurs projets de coopération, Kim et Lyubimova ont assisté à une performance d'artistes des deux pays.Par ailleurs, la Corée du Nord a lancé un service en russe dans un de ses médias. Samedi dernier, le site de Minju Chosun, l’un des organes de presse accessibles aux citoyens nord-coréens, a ajouté une section en russe, en plus des rubriques déjà existantes en anglais et en chinois.