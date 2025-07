Lee Jae Myung s’entretient au téléphone avec le Premier ministre singapourien

Photo : YONHAP News

Le président de la République a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre singapourien. Dans un briefing écrit aujourd’hui, la porte-parole de la présidence, Kang Yu-jung, a indiqué que Lawrence Wong, qui avait déjà adressé ses félicitations lors de l'investiture de Lee Jae Myung, les avait renouvelés. Selon elle, le dirigeant singapourien a exprimé ses attentes et sa volonté de coopération pour le développement des relations entre la Corée du Sud et Singapour.De son côté, le chef de l’Etat sud-coréen a souligné sa satisfaction face aux résultats de la coopération entre les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1975, dans divers domaines tels que la politique, la sécurité, l'économie, la société, ainsi que la culture et les questions régionales et internationales.Les deux hommes sont convenus d’établir les relations de partenariat stratégique, et d’accélérer la coopération, notamment dans le domaine de la paix et de la stabilité sur la péninsule coréenne, ainsi que dans les secteurs de l'intelligence artificielle (IA) et du numérique, à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales cette année.Enfin, Lee a exprimé son souhait de voir son interlocuteur au sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu à Gyeongju cette année. Wong a réagi en affirmant sa confiance dans la réussite de l'événement et a proposé d'intensifier les échanges de haut niveau entre les deux pays.