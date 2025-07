Parlement : épreuve de force sur le nouveau Premier ministre et la rallonge budgétaire

Photo : YONHAP News

L'épreuve de force entre les deux camps rivaux s'est poursuivi hier, date butoir pour adopter le rapport de l'audition de confirmation parlementaire de Kim Min-seok, candidat au poste de Premier ministre.Le Minjoo, le parti au pouvoir, a suggéré de le soumettre au vote ainsi que le projet de rallonge budgétaire lors de la séance plénière, prévue ce jeudi. Mais le Parti du pouvoir du peuple (PPP) s'est farouchement opposé à ce calendrier, qu'il qualifie comme un acte de dictature parlementaire. Avant de décider d'organiser une audition de confirmation populaire de Kim.Pour la formation présidentielle, qui a confirmé son planning, l'opposition cherche à entraver les affaires de l’Etat en demandant le retrait de la nomination du nouveau Premier ministre et nie la légitimité des résultats de l'élection présidentielle.Quant au projet de l'additif budgétaire soumis par le gouvernement, le Minjoo souhaite qu'il soit adopté début juillet au plus tard. Selon lui, des bons de consommation d'une valeur totale de 13 000 milliards de wons, soit environ 8,1 milliards d'euros, devraient être distribués avant le début des vacances pour qu'ils soient plus fructueux.A noter que les propositions gouvernementales sur le Premier ministre et sur le budget supplémentaire peuvent être adoptées sans difficulté, le camp présidentiel étant largement majoritaire à l'Assemblée nationale. D'où la volonté du PPP d'organiser dès aujourd’hui une audition sur Kim Min-seok à laquelle sont conviés des jeunes, des réfugiés nord-coréens et des experts venus de plusieurs domaines.De son côté, le patron du Perchoir, Woo Won-sik, a annoncé que le vote de la confirmation de la nomination du Premier ministre devait se dérouler le 3 juillet au plus tard. Il a également demandé d'accélérer les négociations sur le projet de rallonge budgétaire.