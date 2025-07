Droits de douane : Trump déclare que leur suspension ne sera pas prolongée

Photo : KBS News

Donald Trump a annoncé qu'il ne prolongerait pas la période de suspension des tarifs douaniers. Lors d'une interview diffusée dimanche sur Fox News, il a déclaré que la priorité pour Washington serait d'envoyer une lettre à tous les pays pour communiquer les nouveaux taux de douane.Les Etats-Unis avaient suspendu leur application pendant 90 jours, jusqu'au 8 juillet, tout en menant des négociations commerciales avec chaque nation. Trump a toutefois précisé qu'il n'était pas nécessaire de toutes les rencontrer et que les accords commerciaux seraient conclus simplement par une notification écrite. Cela laisse entendre que même si les droits de douane peuvent atteindre jusqu'à 50 % en fonction du déséquilibre commercial, la taxe de base sera de 10 %.Interrogé sur la possibilité que les constructeurs automobiles sud-coréens et japonais bénéficient de tarifs douaniers plus bas que ceux des américains, le locataire de la Maison Blanche a assuré que cela ne se produirait pas.