Le procureur spécial convoque Yoon pour un deuxième interrogatoire

Photo : YONHAP News

L'équipe du procureur spécial et l'ex-président destitué divergent sur la date de sa deuxième comparution concernant les accusations d'insurrection.Yoon Suk Yeol a répondu à sa convocation en tant que suspect pour la première fois samedi. Cependant, ses avocats ont refusé de coopérer, arguant que le responsable de l'interrogatoire était un policier accusé d'arrestation illégale. En conséquence, il n’a duré que cinq heures.Le procureur spécial prévoit donc de mener une deuxième séance de questionnement dans les plus brefs délais. Lors de celle-ci, il envisage de se concentrer sur les délibérations du conseil des ministres avant et après la déclaration de la loi martiale, ainsi que sur les accusations d'incitation aux attaques nord-coréennes contre le Sud.Initialement, les enquêteurs avaient notifié par écrit à Yoon de se présenter de nouveau le 30 juin à 9h. Cependant, l'équipe de l’ancien dirigeant a demandé de décaler la date après le 3 juillet, en soumettant une demande de modification. Elle a expliqué que, compte tenu de la santé du suspect et du droit à la défense dans les procès en cours, l'échéance était trop rapprochée.En réponse, le procureur spécial a notifié à l’ancien chef de l’Etat de se présenter le 1er juillet. Il a souligné que si ce dernier ne se conformait pas sans raison légitime, des mesures seraient prises conformément au code de procédure pénale.