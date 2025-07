Première journée de travail des nouveaux ministres

Photo : KBS News

Les ministres nommés hier ont débuté leur première journée de travail ce matin.Jeong Eun-kyeong, candidate au poste de ministre de la Santé et du Bien-être, a insisté sur la nécessité de rétablir la confiance entre les autorités et les médecins, en soulignant que la principale cause des tensions prolongées était la méfiance. Concernant les exceptions pour le retour des médecins résidents démissionnaires, elle a précisé qu’il n’y aurait probablement pas beaucoup de temps, mais qu’elle examinerait leurs propositions pour élaborer des mesures de réintégration.Lee Jin-sook, candidate à la fonction de ministre de l’Education, a évoqué la promesse du président de la République de créer dix universités similaires à l’université nationale de Séoul. Elle a expliqué que ce projet visait à promouvoir un développement équilibré du pays grâce à l’éducation. Avant de souligner son engagement à mettre en place une structure où non seulement les grandes universités nationales, mais aussi celles privées régionales, pourraient se développer ensemble.Yoon Ho-jung, candidat au poste de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a exprimé son intention de supprimer le bureau de la police au sein du ministère, précisant qu'il s’agissait d’une promesse de Lee Jae Myung.