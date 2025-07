Production industrielle : baisse pour le deuxième mois consécutif en mai

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées ce lundi par l'Institut national des statistiques (Kostat), l'indice de la production industrielle globale (IAIP) s'est élevé à 112,5 en mai, en baisse de 1,1 % par rapport au mois précédent. Il s'agit d'une diminution pour le deuxième mois consécutif, après une réduction de 0,8 % en avril. C'est également la plus grande chute depuis janvier (-1,6 %).Cette baisse est principalement due à un recul de 3 % dans la production manufacturière. Plus précisément, celle dans la métallurgie a chuté de 6,9 %, en raison notamment de la faible performance des secteurs de l'automobile et de la construction. L'industrie automobile a enregistré une baisse de 2 %, poursuivant sa tendance à la baisse pour le deuxième mois consécutif. Et, ce, à cause des politiques douanières américaines et de la faible activité des usines aux Etats-Unis.Quant à la consommation, les indicateurs restent faibles. Si la production dans la finance et l'assurance a augmenté, celle des technologies de l'information, de la communication, du transport et de l'entreposage a diminué.Les ventes au détail sont restées stables par rapport au mois précédent, avec une augmentation des ventes de biens durables (+1,2 %) et semi-durables (+0,7 %), mais une baisse des produits non durables (-0,7 %). Après une baisse continue en mars et avril, elles n'ont pas rebondi, même après l'exécution du premier budget rectificatif le mois dernier.Les investissements en équipements ont également réduit de 4,7 %, poursuivant une tendance négative pour le troisième mois consécutif depuis mars (-0,5 %). Cependant, le gouvernement a expliqué que les effets du budget additionnel pourraient prendre plus de temps à se manifester.