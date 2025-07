Photo : YONHAP News

La Corée du Sud attaque juillet comme elle a terminé juin : sous la chaleur. Une alerte canicule est toujours en vigueur pour l’ensemble du territoire. D’autant plus que le thermomètre ne descend pas sous les 25°C la nuit. Ce matin, il fait 26°C à Séoul et Busan, 27°C à Daejeon, Jeonju, Gwangju et Daegu ainsi que 30°C à Gangneung. Cet après-midi, il est prévu 30°C dans la capitale, 32°C à Daejeon, 34°C à Jeonju, 31°C à Busan ainsi que 35°C à Gwangju, Daegu et Gangneung.Du côté du ciel, de légères pluies sont annoncées sur le Gangwon et la zone métropolitaine dans la matinée. Des averses plus importantes sont prévues dans les régions centrales en cours de journée. A noter que ces précipitations ne feront pas baisser les températures mais accentueront l’humidité et la sensation de chaleur.