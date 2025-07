Donald Trump pourrait rencontrer Kim Jong-un à Panmunjom lors du sommet de l’Apec

Photo : YONHAP News

Le récent bombardement des installations nucléaires iraniennes par les Etats-Unis a rendu pratiquement impossible la « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible » (CVID) de la Corée du Nord. C'est du moins ce qu’a déclaré un expert américain de la péninsule coréenne lors d’un séminaire organisé par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank basé à Washington.Victor Cha, titulaire de la chaire Corée du CSIS, a affirmé que l’un des coûts de cette opération serait que le CVID du pays communiste pourrait être fondamentalement irréalisable. Selon lui, il reste incertain que l’attaque américaine contre l'Iran conduise à une reprise des négociations entre Washington et Pyongyang. Mais il n’a pas exclu que cette dernière accepte des discussions afin d’éviter des frappes aériennes similaires à celles menées contre le pays du Golf persique avec des « bunker busters ».Cha a par ailleurs indiqué que le président américain Donald Trump pourrait chercher à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Panmunjom, village frontalier intercoréen, s’il se rend en Corée du Sud pour participer au sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu cet automne à Gyeongju.