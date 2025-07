Yoon Suk Yeol ne s’est pas rendu à son deuxième interrogatoire

Photo : YONHAP News

La guerre des nerfs se poursuit entre Yoon Suk Yeol et le procureur spécial qui enquête sur les accusations d’insurrection et d’incitation aux attaques nord-coréennes contre le Sud portées à l’encontre de l’ex-chef de l’Etat. Ce dernier continue d’invoquer un vice de procédure à chaque étape de l’interrogatoire et souhaite décider de la date de sa convocation.Le dirigeant destitué a été sommé de comparaître ce matin à 9h pour sa deuxième audition. Mais il ne s'est pas présenté, invoquant que cette date lui avait été notifiée sans le consulter. L’équipe de Cho Eun-suk envisage désormais de le convoquer ce samedi à 9h. En cas de nouveau refus, elle pourra requérir un mandat d’arrêt contre lui.Lorsqu’il a été entendu samedi dernier pour la première fois, Yoon a refusé de répondre aux questions d’un officier de police de haut rang, qui fait partie de l’équipe d’enquête, demandant son remplacement par un magistrat. Il n’a pas non plus signé le procès-verbal d’interrogatoire. En tant qu’ancien procureur général, il sait que si ce document n’est pas signé par le prévenu, il ne peut pas servir de preuve dans un procès.Par ailleurs, les deux autres procureurs indépendants, nommés par Lee Jae Myung, lanceront officiellement leurs investigations demain. L’un doit faire la lumière sur les circonstances de la mort d’un soldat du Corps des Marines, nommé Chae, en juillet 2023, ainsi que sur les soupçons d’intervention de Yoon dans les enquêtes les concernant. L’autre est chargé de clarifier de multiples allégations pesant sur l’ancienne Première dame, Kim Keon-hee.