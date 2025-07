La BOK se veut prudente sur de nouvelles baisses de son taux directeur

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) estime que l’accroissement des prêts aux ménages pourrait se poursuivre jusqu’à la fin du troisième trimestre de cette année, appelant à la prudence sur de nouvelles baisses du taux directeur. Elle a annoncé mardi avoir présenté cette prévision, vendredi dernier, devant le Comité de planification des affaires de l’Etat, chargé de définir les orientations politiques de l’administration Lee Jae Myung.Selon elle, la hausse du prix des logements dans la région métropolitaine de Séoul, ainsi que l’augmentation du volume de leurs transactions, atteignent des niveaux proches de ceux d’août 2024. Ce qui montre des signes de surchauffe accentuant les risques liés à l’endettement des ménages.En juin, la hausse des prix des appartements dans la capitale a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2018, et le volume des transactions devrait dépasser le pic enregistré l’an dernier. Notamment, au cours de la dernière semaine du mois, le prix des logements collectifs dans trois arrondissements du sud de Séoul, à savoir Gangnam, Seocho et Songpa, a bondi de 0,83 %, soit 53,7 % en termes annuels.La banque centrale prévoit que cette surchauffe immobilière pourrait entraîner une flambée des prêts aux ménages entre août et septembre, rappelant la situation d’août 2024 où les crédits accordés par les cinq plus grandes banques commerciales avaient augmenté de près de 10 000 milliards de wons en un mois. En mai, le montant des nouveaux prêts octroyés aux ménages par l’ensemble du secteur financier s’est élevé à 6 000 milliards de wons, et devrait avoisiner 7 000 milliards en juin.La BOK a averti qu’une poursuite de cette tendance pourrait compromettre sa politique de gestion de la dette des ménages et a appelé à la vigilance. Elle a ajouté qu’elle déciderait avec prudence du rythme des futures baisses de taux afin d’éviter d’alimenter la hausse des prix de l’immobilier.