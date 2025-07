Le premier service de navette autonome du pays est lancé à Séoul

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a lancé lundi, à titre expérimental, un service de navette autonome dans l’arrondissement de Dongjak, dans le sud de la capitale. Une première dans le pays.Le bus autonome, baptisé « Dongjak A01 », parcourt 1,62 kilomètre entre l’université Soongsil et l’université Chung-ang. Deux minibus électriques desservent huit arrêts dans chaque sens entre 10h et 16h10 en semaine, avec une pause entre midi et 13h30. Ils assurent 14 allers-retours par jour, à des intervalles de 20 à 25 minutes. Le service est gratuit jusqu’à la fin de l’année.Le véhicule est capable de prendre des décisions en détectant l’environnement dans lequel il se trouve. Néanmoins, un conducteur est présent à bord afin d’intervenir en cas de situation imprévue.Des services similaires seront déployés dans les arrondissements de Seodaemun et de Dongdaemun, dans le nord de la capitale, au cours du second semestre 2025. Contrairement aux bus autonomes nocturnes déjà existants, qui sont exploités directement par la ville de Séoul, ces nouvelles navettes sont gérées par les municipalités des arrondissements concernés.