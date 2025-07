Exportations : hausse de 4,3 % sur un an en juin

Photo : YONHAP News

Les exportations sont reparties à la hausse sur un an en juin, après un mois de baisse. Selon les données publiées aujourd’hui par le ministère du Commerce et de l’Industrie, elles ont progressé de 4,3 % par rapport au même mois de l’an dernier, à 59,8 milliards de dollars.Le ministère explique cette embellie par l’accroissement des expéditions de semi-conducteurs. Leurs exportations ont augmenté de 11,6 % sur un an, dopées par la croissance de la demande mondiale de composants à haute valeur ajoutée, dont les mémoires pour les serveurs IA. Même constat pour les navires, les produits bio santé et les ordinateurs.En ce qui concerne les automobiles, les ventes vers les Etats-Unis ont reculé, tandis que celles vers l’Europe ont bondi. Dans leur ensemble, elles ont crû de 2,3 %.Géographiquement, les expéditions vers les USA et la Chine ont diminué respectivement de 0,5 et 2,7 %. En revanche, celles vers les pays de l’Asean, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, le Japon et l’Amérique latine ont progressé.S’agissant des importations, elles se sont accrues de 3,3 % en un an, à 50,7 milliards de dollars. L’excédent commercial est donc de 9,1 milliards de dollars.