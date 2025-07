Lee Jae Myung rappelle que le pouvoir nommé doit respecter celui élu par le peuple

Photo : YONHAP News

Ce matin, lors du conseil des ministres, le président de la République a rappelé que les ministres, nommés par le pouvoir exécutif, doivent respecter le Parlement, une institution issue directement du peuple. Ces propos semblent être une réponse aux comportements récents de certains d’entre eux à l’Assemblée nationale.Lee Jae Myung a aussi abordé la question de l'immobilier. Il s'agissait de sa première déclaration officielle depuis l'annonce de régulations sur les prêts par les autorités financières. Le chef de l’Etat a estimé que les logements étaient devenus un moyen de spéculation, provoquant ainsi une instabilité résidentielle. Avant d’ajouter qu'avec la normalisation récente des marchés boursiers et financiers, ceux-ci commençaient lentement à se positionner comme des moyens alternatifs d'investissement. Il a ensuite exprimé son souhait de maintenir cette dynamique.Enfin, Lee a ordonné aux ministères concernés de se préparer sérieusement à la mousson et aux vagues de chaleur. Il a précisé que la canicule touchait particulièrement les personnes vivant dans des logements exigus ainsi que les personnes âgées vulnérables, appelant à une attention particulière et à une gestion adéquate.