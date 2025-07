Culture et arts : Lee Jae Myung réaffirme la nécessité d’introduire un revenu de base

Photo : KBS News

Le président de la République a reçu hier des acteurs de la culture et des arts, soulignant la nécessité d'un soutien gouvernemental à ce secteur.Lee Jae Myung a réaffirmé la nécessité d'introduire un revenu de base pour les travailleurs de ce milieu, une promesse qu’il avait formulée lors de l’élection présidentielle de 2022. Selon lui, la culture et les arts ne sont pas simplement des activités de loisir personnel ou des activités commerciales individuelles, mais des biens publics. Il a insisté sur le fait que le soutien envisagé devrait être considéré comme un investissement visant à améliorer le niveau de toute la société. Avant d’estimer que, même si tout le monde en profite, chacun est livré à lui-même dans le domaine de la production.Le chef de l’Etat a également exprimé son intention de restaurer les budgets réduits pour ce secteur. Il a indiqué que ceux-ci devaient suivre l’évolution de l'inflation et rester au moins au même niveau, mais avec leur réduction, la situation semble être devenue préoccupante.Enfin, Lee a partagé son ambition de développer la culture du pays, avec l'objectif non seulement de créer des emplois, mais aussi de renforcer son influence à l’échelle mondiale.Park Hue, le parolier de la comédie musicale « Maybe Happy Ending », la soprano Jo Sumi, qui a reçu la médaille de Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en France, Park Younn-jae, premier danseur coréen à remporter le Prix de Lausanne, ainsi que le réalisateur Kim Won-seok, qui a dirigé la série « La vie portera ses fruits », classée numéro 1 des séries non-anglophones dans le top 10 mondial de Netflix étaient présents à cette rencontre.