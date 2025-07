Soldats nord-coréens en Russie : Pyongyang dévoile des scènes de rapatriement des corps

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a diffusé pour la première fois, à travers ses médias officiels, des photos de ses soldats envoyés en Russie ainsi que des scènes de rapatriement des corps de ceux décédés.Dimanche, Kim Jong-un a assisté à un spectacle d'artistes nord-coréens et russes, avec la ministre russe de la Culture, Olga Lyubimova, en visite à Pyongyang. Pendant que la KCTV diffusait ce reportage, une photo a été montrée en arrière-plan du concert, où le dirigeant nord-coréen accueille les corps des militaires tombés au combat. D’autres le montrent en train de couvrir un cercueil du drapeau national, agenouillé en signe de respect, avec un visage empreint de gravité.D'autres photos ont été publiées, montrant des soldats des deux pays ensemble, ainsi qu’un carnet ensanglanté, apparemment rédigé par un nord-Coréen sur le champ de bataille. Pendant le concert, Kim III et la délégation russe ont été montrés en train de pleurer ou de rester debout, observant la performance en hommage aux hommes envoyés en mission.Un responsable du ministère de la Réunification a estimé que cela visait à renforcer le moral des troupes en honorant les victimes. Il a expliqué que ce serait aussi un message à Moscou pour demander des compensations appropriées.Certains estiment qu'il s'agit d'une forme de propagande interne en préparation d'un nouvel envoi d’hommes. Selon le Service national du renseignement (NIS), la Corée du Nord pourrait envoyer environ 6 000 soldats supplémentaires, principalement des ingénieurs militaires et du personnel pour des travaux de construction, entre juillet et août.