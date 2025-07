Météo : canicule et nuages

Photo : YONHAP News

La canicule ne faiblit pas en Corée du Sud. Les nuits tropicales c’est-à-dire avec une température au-delà de 25°C, s’enchaînent et le thermomètre continue de grimper en journée. L’alerte canicule est ainsi en vigueur pour toutes les régions. Ce mercredi matin, il fait 27°C à Séoul et Busan, 28°C à Daejeon, Jeonju et Daegu, 26°C à Gwangju ainsi que 31°C à Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 32°C dans la capitale, 33°C à Daejeon, 35°C à Jeonju, 34°C à Gwangju, 31°C à Busan ainsi que 36°C à Daegu et Gangneung.Du côté du ciel, les nuages seront présents sur l’ensemble du territoire à l’exception de Jeju. Des averses sont annoncées pour la zone métropolitaine, le Gangwon et les deux provinces du Gyeongsang jusqu’en soirée.