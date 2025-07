Prix à la consommation : hausse de 2,2 % en juin

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées aujourd'hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), les prix à la consommation ont augmenté de 2,2 % en juin sur un an. Après une hausse de 2,1 % en avril et une légère baisse à 1,9 % le mois suivant, l’inflation a ainsi dépassé à nouveau les 2 %.Cette montée des prix est notamment due à l’augmentation des coûts des produits alimentaires. Les aliments transformés ont vu leurs prix grimper de 4,6 %, tandis que les autres produits ont augmenté de 3,2 %. En revanche, grâce à des conditions météorologiques favorables, les prix des produits agricoles ont reculé de 1,8 %. Cependant, ceux des produits d’élevage et de la mer ont respectivement bondi de 4,3 et 7,4 %. Par type, la viande de porc (4,4 %), le maquereau (16,1 %), le pain (6,4 %) et le café (12,4 %) ont connu les plus fortes hausses.Du côté des services, les prix ont progressé de 3,1 % dans la restauration et de 3,5 % hors restauration, entraînant une augmentation de 3,3 % de ceux des services personnels.Par ailleurs, l'indice des prix de base, qui exclut les produits agricoles et les produits pétroliers, a crû de 2,4 % en glissement annuel. L'indice sous-jacent, qui exclut les aliments et l'énergie, a enregistré une hausse de 2 %. Enfin, l’indice des prix de la vie quotidienne, qui reflète davantage l’inflation ressentie par les consommateurs, a connu une progression de 2,5 %.