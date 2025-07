Parlement : les commissions s’activent pour approuver le nouveau budget supplémentaire et la révision du droit commercial

Photo : YONHAP News

A l'Assemblée nationale, ce mercredi, la commission spéciale du budget et des comptes organise une réunion de son sous-comité de coordination budgétaire. L’objectif est d’examiner le deuxième projet gouvernemental de budget supplémentaire en vue d'y apporter les ajustements nécessaires. Après cet examen, le texte doit être approuvé par la commission lors de sa réunion plénière prévue demain. Il sera ensuite soumis au vote le 4 juillet, à l'occasion de la dernière séance plénière de la session extraordinaire de juin du Parlement.La commission du budget avait organisé, lundi et mardi, des séances de questions-réponses avec le ministère des Finances et d'autres ministères concernés afin de vérifier les détails de l’enveloppe s'élevant à environ 30 500 milliards de wons, soit 19 milliards d'euros. A cette occasion, le Minjoo, le parti au pouvoir, a soutenu cette rallonge budgétaire, estimant qu'elle constituerait un levier pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) s'y est opposé. Pour la principale formation de l'opposition, elle risquait d'alourdir les charges pesant sur les générations futures.Par ailleurs, la commission de la législation et des affaires juridiques réunit aujourd'hui un sous-comité chargé d'examiner la proposition de révision du droit commercial. Celle-ci vise notamment à élargir le devoir fiduciaire des administrateurs de société aux actionnaires. Lors d'une rencontre hier, les deux camps rivaux ont exprimé leur souhait de parvenir à un consensus aujourd'hui. La commission espère pouvoir approuver l'amendement lors de sa réunion plénière jeudi.