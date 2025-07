Sodium : les sud-Coréens en consomment plus que la recommandation de l’OMS

L’apport quotidien moyen de sodium des sud-Coréens en 2023 est de 3 136 mg, soit 1,6 fois plus élevé que la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est ce qu’a révélé hier l’Administration de la sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS) dans son analyse de la consommation de sodium et de sucre entre 2019 et 2023.En détails, ce chiffre est en baisse de 34,5 % par rapport aux 4 789 mg enregistrés avant l’introduction des politiques de réduction en 2011. Par rapport à 2019, cela correspond à une diminution d'environ 4,7 %, mais reste bien au-dessus de la limite de 2 000 mg fixée par l'OMS.Plus de 50 % du sodium consommé quotidiennement provient principalement de plats tels que les nouilles et raviolis, le kimchi, les soupes, les plats sautés et les ragoûts. Les hommes en consomment en moyenne 3 696 mg par jour, contre 2 576 mg pour les femmes. Les trentenaires et quadragénaires en sont les plus grands consommateurs.En ce qui concerne le sucre, sa consommation quotidienne moyenne par les habitants du pays du Matin clair est restée relativement stable au cours des cinq dernières années, avec 36,8 g en 2019 et 35,5 g en 2023. Cela représente respectivement 7,6 % et 7,7 % de l’apport calorique total quotidien, ce qui reste conforme aux recommandations de l’organisation onusienne.