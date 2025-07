La Corée du Nord installe le système de défense russe Pantsir à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord utiliserait déjà le système de défense antiaérienne Pantsir S-1, fourni par la Russie, afin de protéger sa capitale. C’est ce qu’a révélé le chef du service de renseignement militaire ukrainien lors d'une interview à une radio locale. Selon un article du Kyiv Independent publié mardi, Kyrylo Budanov y a déclaré que le premier dispositif Pantsir avait été installé et remplissait ses missions de défense. Selon lui, le régime de Kim Jong-un forme actuellement du personnel et devrait bientôt être en mesure d'utiliser cette technologie de manière autonome.En échange de son engagement dans la guerre en Ukraine, le royaume ermite reçoit des systèmes d'armement et des technologies militaires de son allié russe, tout en acquérant de l'expérience de combat sur le terrain. Le général ukrainien avait affirmé le mois dernier que Moscou transférait également à Pyongyang des technologies de fabrication de drones kamikazes iraniens.Dans ce cadre, il a été suggéré que le soutien militaire de la Corée du Nord à la Russie pourrait prendre une forme différente de celle des déploiements directs de troupes. Budanov a estimé que le nombre de résidents nord-coréens en Russie augmenterait considérablement, et que certains d'entre eux pourraient choisir de s'engager volontairement dans l'armée russe.En juin 2024, les deux pays ont signé un traité de partenariat stratégique global, portant leurs relations à un niveau d'alliance de sécurité. Le régime a d’ailleurs annoncé le mois dernier l'envoi supplémentaire de 6 000 hommes, principalement des ingénieurs militaires et du personnel pour des travaux de construction.