La Corée du Nord ouvre son complexe touristique de Kalma

En Corée du Nord, le complexe touristique côtier de Kalma, situé à Wonsan, a ouvert ses portes hier. Selon la KCNA, dès le premier jour, de nombreux visiteurs ont profité d'un service attentif dans les commerces et restaurants, passant ainsi un moment de détente agréable.Le pays communiste avait organisé, le 24 juin, la cérémonie de fin de construction en présence de Kim Jong-un et avait annoncé l'ouverture du site au public à partir du 1er juillet. Cette zone touristique sera également accessible aux voyageurs étrangers ce mois-ci. L'agence de presse russe Tass a rapporté, jeudi dernier, que des touristes russes la visiteraient pour la première fois lundi prochain.Plus tôt, l’agence de presse officielle de Pyongyang, avait annoncé que la station balnéaire était équipée de près de 20 000 chambres d'hôtel, offrant aux visiteurs nationaux et internationaux la possibilité de choisir des hébergements en fonction de leurs préférences. Ce qui montre l'objectif d'attirer des étrangers. Cependant, il semble difficile d'attirer régulièrement des ressortissants russes. En raison du nombre limité de vols entre Vladivostok et Pyongyang, il est estimé qu'un maximum de 170 étrangers peut arriver chaque jour.