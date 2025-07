Plus de 78 % des grandes entreprises prévoient de maintenir leurs investissements au second semestre

Photo : YONHAP News

Selon une enquête publiée aujourd’hui par la Fédération des industries (FKI), 78,4 % des 120 grandes entreprises sud-coréennes ayant répondu prévoient de maintenir leurs investissements domestiques au niveau du premier semestre au cours du second semestre 2025.Parmi les répondants, 13,3 % envisagent de réduire leurs investissements, principalement en raison de l'incertitude liée à la politique de Donald Trump (33,3 %), de la persistance de la récession intérieure (25 %) et des risques liés à la hausse des taux de change et des prix des matières premières (14,6 %). En revanche, 8,3 % prévoient de les augmenter, citant notamment les attentes de changements politiques avec l’arrivée du nouveau gouvernement (20 %) et le remplacement ou l'amélioration des équipements vieillissants (20 %).Concernant les risques qui pourraient affecter leurs investissements pour la seconde moitié de l'année, les entreprises ont mentionné le ralentissement économique des grandes puissances (26,4 %), les tensions croissantes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales (23,6 %), la hausse des prix de l'énergie et des matières premières (15 %) ainsi que le resserrement des marchés financiers (14,2 %).Parmi les facteurs entravant les investissements domestiques, les compagnies ont cité la réglementation rigide du marché du travail (18,6 %), diverses charges fiscales (18,1 %) et les réglementations liées à l'emplacement et aux autorisations (16,9 %).La FKI souligne qu’il est essentiel de trouver des moteurs de croissance grâce à des investissements audacieux et de renforcer le soutien fiscal et financier pour les industries de demain, comme l'intelligence artificielle (IA), la biotechnologie et la culture, tout en rendant le système réglementaire plus flexible.L'enquête a été réalisée du 30 mai au 9 juin auprès des 500 plus grandes entreprises sud-coréennes en termes de chiffre d’affaires, avec une marge d'erreur de plus ou moins 7,79 points à un niveau de confiance de 95 %. Toutefois, seules 120 entreprises ont répondu.