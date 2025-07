Le procureur spécial interroge l'ancien Premier ministre

Photo : YONHAP News

L’équipe d’enquête spéciale dirigée par le procureur spécial Cho Eun-suk a convoqué ce matin l’ancien Premier ministre Han Duck-soo et le ministre de l’Industrie Ahn Duk-geun dans le cadre des investigations sur les allégations d’insurrection liées à la déclaration de la loi martiale du 3 décembre. Leur interrogatoire devrait porter notamment sur les soupçons de tentative de dissimulation a posteriori de l’état d’exception qui pèsent sur Han.Par ailleurs, deux autres équipes d'enquête spéciale ont été officiellement mises sur pied ce mercredi. Celle chargée d’élucider divers soupçons pesant sur l’ex-Première dame Kim Keon-hee a organisé ce matin une cérémonie marquant le lancement de ses travaux. A cette occasion, le procureur spécial Min Joong-ki a assuré que toutes les investigations seraient menées conformément aux procédures et méthodes prévues par la loi. Il a également affirmé sa volonté d’éviter tout excès ou toute partialité.Dès aujourd’hui, elle se penchera sur les 16 allégations visant l’épouse du chef de l’Etat destitué Yoon Suk Yeol. Parmi elles figurent notamment des soupçons de manipulation du cours de l’action Deutsch Motors et d’ingérence dans les affaires publiques via le chaman Geon Jin et l’intermédiaire politique Myung Tae-kyun. Les enquêteurs disposent de 90 jours pour décider d’inculper Kim ou non. Cette durée peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de 30 jours au maximum.Enfin, l’équipe chargée de faire la lumière sur la mort d’un soldat des Marines lors d’une mission en 2023 a également entamé ses travaux aujourd’hui. Sous la direction du procureur spécial Lee Myeong-hyeon, elle doit mener des investigations indépendantes pour clarifier les circonstances du décès du caporal Chae ainsi que les soupçons d’ingérence du pouvoir de l’époque dans les enquêtes du Parquet militaire. Elle a d’ores et déjà convoqué l’ancien commandant de la 1ère division des Marines, Lim Sung-geun, pour un interrogatoire cet après-midi. Il est une figure clé de cette affaire.