Quad : les ministres des Affaires étrangères condamnent les programmes nucléaire et balistique nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères du Quad, regroupant l'Inde, l'Australie, les Etats-Unis et le Japon, se sont réunis mardi à Washington. Dans la déclaration commune issue de leur réunion, ils ont condamné les tirs de la Corée du Nord, qui ont provoqué de l'instabilité en violant plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et la poursuite de son programme nucléaire. Ils ont réaffirmé leur engagement pour la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, et ont appelé le royaume ermite à respecter toutes ses obligations en vertu des résolutions onusiennes.Le texte a également exprimé de vives inquiétudes concernant les activités cybercriminelles du régime de Kim Jong-un, notamment le vol de cryptomonnaies et l'envoi de travailleurs à l'étranger, utilisées pour financer ses programmes d'armement de destruction massive et de missiles balistiques.Pour rappel, le 21 janvier dernier, lors de leur première réunion après l'entrée en fonction de la deuxième administration Trump, des références liées à Pyongyang, en particulier la « dénucléarisation de la péninsule coréenne », avaient été omises dans leur déclaration.