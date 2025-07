Corée-Chine : réunion diplomatique de haut rang sur les dossiers régionaux

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine ont tenu hier une réunion diplomatique de haut niveau à Séoul pour discuter de leur coopération à l’approche du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), prévu cet automne à Gyeongju.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Kang Young-shin, directeur général en charge des affaires de l'Asie du Nord-Est et centrale, s’est entretenu avec son homologue chinois, Liu Jinsong. Ils sont convenus de maintenir la communication à tous les niveaux afin de renforcer les relations bilatérales. Une éventuelle visite du président chinois Xi Jinping au pays du Matin clair à l’occasion du sommet de l’Apec aurait également été évoquée.Les deux parties ont par ailleurs discuté des mesures de coopération concrètes dans divers domaines, notamment dans le secteur économique, pour contribuer à la vie des populations des deux pays. Elles ont aussi échangé leurs points de vue sur des questions d’intérêt commun, telles que la situation en mer Jaune et les affaires liées à la péninsule coréenne.Cette rencontre entre directeurs généraux s’est tenue six mois après la précédente, organisée le 30 décembre dernier en Chine.