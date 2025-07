Loi martiale : Han Duck-soo sort après un interrogatoire de 14 heures

Photo : YONHAP News

L’ancien Premier ministre Han Duck-soo a été entendu mercredi au Bureau des hauts procureurs de Séoul dans le cadre des investigations sur les allégations d’insurrection liées à la déclaration de la loi martiale du 3 décembre. Son interrogatoire a été mené par l’équipe d’enquête spéciale dirigée par le procureur spécial Cho Eun-suk. Il a débuté à 10h et s’est terminé vers 23h40.Le ministre de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, Ahn Duk-geun, a également été convoqué hier à 10h, puis le ministre des Sciences et des TIC, Yoo Sang-im, vers 15h30. Le premier a terminé son interrogatoire vers 19h50, tandis que Yoo a quitté le Parquet vers 21h.L’équipe d’enquête a également entendu hier après-midi Kim Jeong-hwan, ancien secrétaire particulier de Yoon Suk Yeol. Il est soupçonné d’avoir transmis les convocations aux membres du Conseil des ministres, avant la réunion tenue juste avant la proclamation de l’état d’exception.