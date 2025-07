CNN : Pyongyang pourrait déployer jusqu’à 30 000 soldats supplémentaires en Russie

Photo : KBS News

Les services de renseignement ukrainiens prévoient que Pyongyang pourrait envoyer entre 25 000 et 30 000 soldats supplémentaires pour soutenir Moscou. Ils pourraient arriver en Russie dans les prochains mois. C’est ce qu’a rapporté mercredi CNN.Selon la chaîne d’informations américaine, des images satellites montrant des déplacements de navires et d’avions de transport ont soulevé la possibilité que des préparatifs sont en cours pour le transfert d’une partie de ces troupes. Toutefois, certains experts estiment que le nombre estimé par Kyiv est exagéré.Le 17 juin, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, avait fait savoir, après sa rencontre avec Kim Jong-un en Corée du Nord, que 6 000 hommes, principalement des ingénieurs militaires et du personnel, allaient être dépêchés pour des travaux de construction dans la région de Koursk en Russie.De leur côté, les services de renseignement sud-coréens avaient prévu que ce déploiement supplémentaire pourrait avoir lieu en juillet ou en août au plus tôt.