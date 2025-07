Droits de douane : Washington et Hanoï parviennent à un accord

Photo : YONHAP News

A une semaine de l’entrée en vigueur des surtaxes américaines, les Etats-Unis et le Vietnam ont conclu hier un accord commercial. Il a été décidé que Washington imposerait des droits de douane de 20 % sur toutes les marchandises en provenance du pays d’Asie du Sud-Est. Un taux nettement inférieur à celui de 46 %, annoncé en avril par Donald Trump. Cependant, un tarif de 40 % sera appliqué si les produits ont été fabriqués dans d’autres pays, en particulier la Chine. En échange, Hanoï a renoncé à taxer les biens américains entrant sur son territoire.L’administration Trump exerce désormais sa pression sur les autres pays pour qu’ils capitulent eux aussi sur les tarifs douaniers. Dans une interview avec la chaîne CNBC, le secrétaire adjoint au Trésor, Michael Faulkender, a évoqué la possibilité de notifier la semaine prochaine les taux à leur appliquer, si les négociations ne progressent pas d’ici là.Dans ce contexte, plus de 40 députés républicains américains ont envoyé au locataire de la Maison Blanche une lettre, dans laquelle ils mettent en cause une loi sur les plateformes numériques que Lee Jae Myung avait promis d’élaborer lors de sa campagne. Selon ces élus, la législation, si elle est votée, risque de réguler de manière excessive les entreprises numériques de leur pays. Washington pourra donc soulever cette question lors de ses négociations commerciales avec Séoul.