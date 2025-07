Industrie de la défense : signature du second contrat avec la Pologne pour des chars K-2

Photo : KBS News

Le deuxième contrat d’exportation de chars sud-coréens K-2 vers la Pologne a été conclu. L’Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense (DAPA) a annoncé mercredi que Séoul et Varsovie avaient finalisé les négociations pour sa signature. Une information confirmée le même jour par le ministre polonais de la Défense.L’accord porte sur 180 chars, pour un montant d’environ 5,4 milliards d’euros. Ce qui constitue le plus important contrat d’exportation pour un système d’armement unique. Parmi les 180 blindés, 117 seront produits par Hyundai Rotem en Corée du Sud et exportés, tandis que les 63 autres, devant répondre aux exigences polonaises (K-2PL), seront assemblés et fabriqués dans le pays d’Europe central par un groupe industriel public de défense local.Pour rappel, en juillet 2022, le gouvernement polonais avait signé un contrat-cadre avec le pays du Matin clair concernant l’acquisition de chars, d’obusiers automoteurs et d’avions de chasse pour un montant total d’environ 19 milliards d’euros. Un mois plus tard, le premier contrat d’une valeur de 11 milliards d’euros avait été conclu, dont environ 2,8 milliards d’euros pour 180 K-2. Cette fois-ci, en incluant le développement du K-2PL et la production locale, ainsi que les coûts liés au transfert de technologie, le montant a doublé.