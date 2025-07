Corée-Etats-Unis-Japon : réunion à Séoul des chefs d’état-major des armées

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon organiseront les 10 et 11 juillet à Séoul la réunion de leurs chefs d’état-major des armées, dite « Tri-CHOD ». Selon un responsable de l’armée sud-coréenne, Kim Myung-soo, Dan Caine et Yoshihide Yoshida discuteront de la coopération trilatérale et de la réponse à donner aux menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang. La hausse des dépenses de défense ne devrait pas être évoquée.Toutefois, d’après les observateurs, il est possible que les trois généraux échangent sur les dossiers épineux des frais militaires et du réajustement du rôle des soldats américains présents au sud de la péninsule. D’autant que Washington exige de ses alliés qu’ils relèvent leurs dépenses de défense à hauteur de 5 % de leur PIB. Lors de son audition de confirmation au Sénat en avril dernier, Caine avait promis qu’il réévaluera l’ampleur des GIs stationnés au sud du 38e parallèle et sur l’archipel nippon, et présentera un plan de recommandation aux chefs de la Maison Blanche et du Pentagone.