Le brise-glace sud-coréen Araon part pour l’océan Arctique

Photo : YONHAP News

Le ministère des Océans et de la Pêche a annoncé mercredi que Araon, l’unique brise-glace de recherche de la Corée du Sud, partirait vendredi pour l’océan Arctique. Sa mission est de mener des explorations des fonds marins en vue de l’exploitation de la route maritime arctique.Le bateau naviguera pendant 91 jours dans les principales zones, notamment les mers de Béring, de Sibérie orientale, des Tchouktches et de Beaufort. Il y mènera des études approfondies sur l’impact de la réduction de la banquise sur les écosystèmes voisins, ainsi que sur les phénomènes d’effondrement du pergélisol sous-marin.Durant cette mission, l’équipe de l'Institut de recherche polaire de Corée récupérera des dispositifs d’amarrage à long terme, installé l’an dernier, pour collecter des données d’observation. Elle restera également sur la banquise pour mesurer son épaisseur et les conditions acoustiques sous-marines, et réaliser des observations globales de l’océan et de l’atmosphère.Le ministère a précisé qu’il s’agissait de la seizième expédition de ce type. Avant de souligner que cette dernière pourrait jouer un rôle important dans l’acquisition de données de base pour la recherche sur le changement climatique, et pour garantir une exploitation sûre de la route maritime arctique.