Cosmétiques : les exportations battent leur record au 1er semestre

Au cours du premier semestre 2025, les exportations de cosmétiques sud-coréens ont atteint 5,5 milliards de dollars, un record. Selon l'Administration des aliments et des médicaments (MFDS), il s’agit d’une hausse de 14,8 % sur un an.La Chine reste le plus gros marché avec 1,08 milliard de dollars, suivi des Etats-Unis et du Japon. Le nombre de pays importateurs s'élève à 176, soit quatre de plus que l'an dernier. Les expéditions vers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Ouest et l’Amérique latine sont toutes en progression.Sur le Vieux Continent, la Pologne est devenue la première destination européenne à figurer dans le top 10 des acheteurs, avec 150 millions de dollars. Suit le Royaume Uni avec 100 millions et la France, à 70 millions.Par catégorie de produits, les soins de base dominent avec 4,11 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,9 %. Viennent ensuite le maquillage, les nettoyants pour le corps et les produits capillaires.La MFDS a déclaré qu’elle renforçait sa diplomatie sur la régulation avec les principaux partenaires, notamment Washington et Pékin, afin de faciliter la pénétration des entreprises sud-coréennes à l'étranger. Elle prévoit également de fournir davantage d’informations sur les marchés clés et émergents, afin de soutenir les industriels intéressés.