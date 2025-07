Première conférence de presse du président Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Cela fait 30 jours que Lee Jae Myung a pris ses fonctions de président de la République. A cette occasion, il s’est adonné à une conférence de presse, afin de préciser ses priorités et son action pour le reste de son quinquennat.En préambule, le chef de l’Etat a fait le bilan de son premier mois au pouvoir, affirmant avoir déployé toute son énergie pour rendre meilleure la vie quotidienne de ses concitoyens. Puis, il a présenté les trois grandes orientations des affaires de l’Etat qu’il veut diriger jusqu’à la fin de son mandat. Il s’agit de stabiliser la vie des sud-Coréens, de leur assurer un quotidien sûr et paisible, ainsi que d’accroître l’économie nationale.En répondant aux questions des journalistes, le dirigeant a promis d’ouvrir l’ère où l’indice boursier Kospi atteindra les 5 000 points, alors qu’il se situe actuellement aux alentours de 3 000, et de stabiliser le marché immobilier.Sur les relations avec la Corée du Nord, Lee s’est engagé à renouer la communication, rompue sous l’administration précédente. Et ce en menant une diplomatie pragmatique plaçant les intérêts nationaux au centre et en se basant sur l’alliance solide avec Washington.Interrogé sur le premier projet de budget rectificatif de son gouvernement, le président a répondu que les crédits nouveaux serviront à amorcer la relance de la demande intérieure.A propos de la réforme du système judiciaire, une de ses promesses électorales, Lee Jae Myung a de nouveau indiqué la nécessité de séparer le pouvoir d’enquêter du Parquet de celui d’inculper. Avant d’ajouter qu’il fallait apporter ce changement en minimisant ses effets indésirables, et que ce sont aux députés d’en choisir les modalités et la date.Le successeur de Yoon Suk Yeol s’est également exprimé sur plusieurs autres sujets, allant des négociations commerciales avec les Etats-Unis à la question des civils japonais enlevés dans le passé par Pyongyang.