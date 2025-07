Le nombre de jours de canicule et de nuits tropicales en augmentation

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud suffoque. La quasi-totalité du territoire est placée en vigilance canicule. Les nuits tropicales où le mercure ne descend pas sous les 25°C se généralisent dans plusieurs villes et régions. A Séoul, cet épisode dure depuis quatre jours. Gangneung, dans l’est du pays, a connu un phénomène « hypertropical » la nuit dernière avec une température au-dessus de 30°C. Cette vague de chaleur précoce devrait durer encore une semaine, selon les prévisions de Météo Corée.Force est de constater que les sud-Coréens doivent désormais s’habituer à vivre avec des conditions plus chaudes et plus humides. Le nombre moyen de jours de fortes chaleurs et celui de nuits tropicales ayant été multipliés respectivement par 16,7 et 3 entre les années 1970 et les années 2020.Les malaises liés à la chaleur se multiplient également. Selon l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), mardi, 51 passages aux urgences ont été recensés au niveau national. Leur nombre cumulé depuis le 20 mai est désormais porté à 508, soit une hausse de 30 % par rapport à la même période de l’an dernier. A ce jour, trois personnes sont décédées, contre deux, à la même date l’an dernier.