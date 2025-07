Le ministère de l'Economie et des Finances risque de perdre le contrôle du budget

Photo : KBS News

Le Comité de planification nationale discute avec le Bureau présidentiel pour réorganiser le ministère de l'Economie et des Finances. Cette réforme fait partie des promesses électorales du chef de l'Etat Lee Jae Myung, qui souhaite réduire la concentration des pouvoirs budgétaires au sein de l’organisme.Le projet principal consisterait à transférer la compétence en matière de préparation du budget vers une nouvelle entité sous l’égide du bureau du Premier ministre. Le ministère se focaliserait ainsi sur les politiques économiques et financières. Il est également envisagé d'intégrer à ce dernier une partie des fonctions de la Commission des services financiers (FSC).Cette réforme marquerait un retour en arrière 17 ans. En 2008, dans l'objectif de créer un Etat allégé, le gouvernement de Lee Myung-bak avait fusionné les ministères chargés respectivement du budget et de l'économie.Par ailleurs, la Commission étudie également le retrait de sa compétence d’évaluation des entreprises publique. Elle est actuellement assurée par un comité sous sa tutelle.