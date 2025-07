K-food : les exportations dopées par les saveurs épicées

Photo : YONHAP News

Face à la montée en popularité des plats coréens à l'étranger, les exportations de produits agricoles et alimentaires ont augmenté de 8,4 % au premier semestre sur un an, pour atteindre 5,16 milliards de dollars.Selon le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, c'est notamment les ramyeon, les nouilles instantanées, qui ont porté cette croissance. Avec 731 millions de dollars, ils se classent au premier rang des produits exportés, enregistrant une hausse de 24 %. Les ventes vers la Chine et les Etats-Unis ont notamment bondi de plus de 40 %.Pour le ministère, cette belle performance s’explique par le succès mondial du goût épicé, mais aussi par l’arrivée de nouveaux produits comme le ramyeon à la crème pimentée. Il a également indiqué que des circuits de distribution stables se sont établis dans de grandes surfaces dans l’empire du Milieu et au pays de l’Oncle Sam.Les sauces coréennes telles que la purée de piment et le ssamjang ont également le vent en poupe. Leurs ventes ont progressé de 18 % pour s'élever à 220 millions de dollars. Côté produits frais, les raisins affichent une hausse de 33 %, tandis que les poulets et le yuja, une sorte d’agrume appelée yuju dans certains pays, ont également augmenté.La région la plus importatrice est l’Amérique du Nord, avec un accroissement de 24 %, suivie par l’Union européenne, en progression de 23 %.