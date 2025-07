Le Parlement approuve la nomination de Kim Min-seok au poste de Premier ministre

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale a approuvé cet après-midi la nomination de Kim Min-seok au poste de Premier ministre, 29 jours après sa désignation par le président de la République Lee Jae Myung.La motion a été adoptée en séance plénière par 173 voix pour, sur un total de 179 députés présents. Le candidat, qui est lui-même député du Minjoo a pris part au vote. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), qui réclamait le retrait de sa nomination, a boycotté le scrutin et organisé un rassemblement de protestation devant l’Hémicycle.Un peu plus tard, le projet de révision du droit commercial a également été entériné. Sur 272 élus, 220 ont voté pour. Le texte prévoit notamment l’élargissement du devoir fiduciaire des administrateurs de société à tous les actionnaires, ainsi que la limitation à 3 % des droits de vote du principal actionnaire et de ses parties liées, lors de la nomination des commissaires aux comptes.En revanche, l’introduction du vote cumulatif et l’extension du principe d’élection séparée des commissaires aux comptes ont été exclues de la révision actuelle.En ce qui concerne le deuxième budget supplémentaire pour 2025, il sera soumis au vote demain en raison d’un retard dans les délibérations.