Météo : la canicule persiste

Photo : YONHAP News

Cet été, les jours se suivent et se ressemblent en Corée du Sud. Ce vendredi, l’alerte canicule reste en vigueur sur la majorité du pays et il continuera de faire chaud jour et nuit. Si le soleil brillera pour l’ensemble des régions, des averses sont annoncées pour la zone métropolitaine et le Gangwon. A noter également que la saison des pluies est d’ores et déjà terminée pour Jeju et le sud du territoire. Il s’agit de la deuxième plus courte mousson de l’histoire.Du côté des températures, ce matin, il fait 26°C à Séoul, Daejeon, Jeonju, Gwangju Busan et Daegu ainsi que 30°C à Gangneung. Cet après-midi, il est prévu 31°C dans la capitale, 34°C à Daejeon et Jeonju, 33°C à Gwangju et Busan, 36°C à Daegu ainsi que 35°C à Gangneung.En ce premier week-end de juillet, les températures ne devraient pas diminuer. Le temps sera nuageux au nord du pays avec des risques de pluie alors qu’il sera dégagé au sud.