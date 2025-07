Le nouveau Premier ministre entame sa première journée en rencontrant des agriculteurs

Photo : YONHAP News

Kim Min-seok, nommé premier chef du gouvernement de Lee Jae Myung, prévoit de rencontrer ce matin des agriculteurs qui manifestent devant le Bureau présidentiel.Lors de cette rencontre, le Premier ministre doit expliquer les raisons du maintien de Song Mi-ryung au poste de ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Le « Chemin des paysans avec le peuple », rassemblant huit organisations d’agriculteurs, mènent depuis le 30 juin une grève de la faim illimitée à Yongsan pour demander son retrait.Ensuite, Kim doit se rendre à l’Assemblée nationale pour rendre visite à son président. Pour rappel, celle-ci a tenu, jeudi après-midi, une session plénière et adopté la motion d’approbation de la nomination du Premier ministre. Lors du vote, sur 179 députés présents, 173 ont voté pour, 3 contre et 3 bulletins nuls. Elle a été signée dans la foulée par le chef de l’Etat Lee Jae Myung.