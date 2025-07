Enquêtes sur Kim Keon-hee : le procureur spécial effectue des perquisitions

Photo : YONHAP News

Le procureur spécial, chargé de faire la lumière sur de multiples allégations contre l’épouse de l’ex-président Yoon Suk Yeol, a officiellement entamé mercredi ses travaux. Son équipe a procédé hier à des perquisitions aux sièges sociaux de six entreprises, dont Sambu Construction, ainsi qu’aux domiciles de sept prévenus. Les enquêteurs ont notamment confisqué des documents électroniques créés après juillet 2022.La société Sambu est suspectée d’avoir fait monter, de façon trompeuse, le cours de ses actions. Dès mai 2023, elle a conclu des mémorandums d’entente avec les constructeurs ukrainiens pour la reconstruction du pays attaqué par la Russie, même si elle n’avait pas eu l’intention, ni la capacité, d’y participer. Cela dans le but de faire croire aux investisseurs qu’elle y lancera des projets. La valeur de ses actions a été multipliée par 5,5. Ce qui aurait permis à une douzaine d’anciens et actuels patrons et cadres de la compagnie de réaliser des profits illicites allant jusqu’à plusieurs dizaines de milliards de wons.L’ex-Première dame est soupçonnée d’être intervenue dans l’opération, par l’intermédiaire de Lee Jong-hoi, ancien directeur de la société de conseil en investissement, Black Pearl Invest. Ils seraient également impliqués dans une autre affaire de manipulation boursière, celle de Deutsch Motors, un concessionnaire automobile de BMW en Corée du Sud.A noter qu’en mai 2023, Kim Keon-hee a reçu la conjointe du président ukrainien, Olena Zelenska, à Séoul. L’administration Yoon avait alors promis d’apporter son soutien financier à la reconstruction de l’Ukraine. Le procureur spécial cherche à savoir s’il y a des liens entre cet engagement et la société Sambu.