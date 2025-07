Les banques d’investissement revoient à la hausse leurs prévisions de croissance de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les principales banques d’investissement étrangères ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de la Corée du Sud pour cette année. Il s’agit d’une première depuis février 2024.Selon le Centre financier international ce matin, la moyenne des prévisions de croissance économique sud-coréenne, établies par huit grandes banques d’investissement, est passée de 0,8 % fin mai à 0,9 % fin juin. Barclays, Bank of America Merrill Lynch et UBS ont relevé leurs estimations, tandis que Goldman Sachs, Nomura, HSBC, Citi et JP Morgan ont maintenu leurs prévisions précédentes.Cette révision reflète plusieurs facteurs positifs, tels que la stabilité des politiques liée à l’entrée en fonction du nouveau gouvernement et une politique budgétaire expansionniste. Les banques ont noté que si la hausse des prix des logements à Séoul se poursuivait, la réduction du taux directeur pourrait être retardée, ce qui pourrait peser sur la croissance.De son côté, la Banque de Corée (BOK) a déclaré qu’elle déciderait avec prudence du calendrier et du rythme d’une nouvelle baisse, afin d’éviter la hausse des prix immobiliers. Elle prévoit de décider du taux directeur le 10 juillet et d’annoncer ses prévisions économiques révisées le 28 août.